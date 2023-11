Concert Chorale de Noël église Cussac, 10 décembre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

La chorale CANTARELLA reçoit la chorale de Saint Brice LA CROCHE CHOEUR pour un concert de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

église

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The CANTARELLA choir welcomes the Saint Brice choir LA CROCHE CHOEUR for a Christmas concert.

El coro CANTARELLA recibe al coro Saint Brice LA CROCHE CHOEUR para un concierto de Navidad.

Der Chor CANTARELLA empfängt den Chor aus Saint Brice LA CROCHE CHOEUR zu einem Weihnachtskonzert.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Ouest Limousin