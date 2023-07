Concert : Richard Cœur de Lion, chevalier et troubadour Eglise Cussac, 15 juillet 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

L’association Cussac Musique & Partage vous invite pour un concert « Richard Cœur de Lion, chevalier et troubadour » de musique médiéval le samedi 15 juillet en l’église de Cussac, à partir de 17h. L’occasion de prendre la Route Richard Cœur de Lion en musique !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Eglise

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Cussac Musique & Partage association invites you to a concert of medieval music entitled « Richard C?ur de Lion, chevalier et troubadour » on Saturday July 15 in the Cussac church, starting at 5pm. An opportunity to take the Richard C?ur de Lion Road in music!

La asociación Cussac Musique & Partage le invita a un concierto de música medieval titulado « Richard Cœur de Lion, chevalier et troubadour » el sábado 15 de julio en la iglesia de Cussac, a partir de las 17:00 h. ¡Una ocasión para recorrer la ruta de Richard Cœur de Lion en música!

Der Verein Cussac Musique & Partage lädt Sie am Samstag, den 15. Juli ab 17 Uhr zu einem Konzert mit mittelalterlicher Musik « Richard C?ur de Lion, chevalier et troubadour » in der Kirche von Cussac ein. Die Gelegenheit, die Richard C?ur de Lion-Route musikalisch zu befahren!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Ouest Limousin