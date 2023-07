Fête de la Moisson Eglise Criquetot-sur-Longueville, 27 août 2023, Criquetot-sur-Longueville.

Criquetot-sur-Longueville,Seine-Maritime

Après plus de vingt ans d’inactivité, nous relançons la messe des moissons dans notre village !

Exposition d’anciens engins agricoles et bénédiction..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Eglise

Criquetot-sur-Longueville 76590 Seine-Maritime Normandie



After more than twenty years of inactivity, we are relaunching the harvest mass in our village!

Exhibition of old farm machinery and blessing.

Tras más de veinte años de inactividad, ¡relanzamos la misa de la cosecha en nuestro pueblo!

Exposición de maquinaria agrícola antigua y bendición.

Nach über zwanzig Jahren Inaktivität lassen wir die Erntedankmesse in unserem Dorf wieder aufleben!

Ausstellung alter landwirtschaftlicher Maschinen und Segnung.

