Concert La Soubirane
Mercredi 12 juillet, 21h00
Eglise, Creysse (46)
10€

La Soubirane, trio polyphonique féminin présente son nouveau spectacle, hemna sacrada- chants du culte marial et chants féminins traditionnels du sud de l'Europe.

Puisant son inspiration dans le répertoire des chants sacrés et celui des chants traditionnels du quotidien, le trio partage une véritable ode au féminin. Voyageant entre l'héritage occitan et les traditions méditérrannéennes, la Soubirane met en lumière différentes facettes de la vierge et de son culte ancrés dans le quotidien.

2023-07-12T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T01:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-12T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T01:00:00+02:00

