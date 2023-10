Concert de Gospels par le groupe The Green Grass Boys Eglise Condé-sur-Seulles, 20 octobre 2023, Condé-sur-Seulles.

Condé-sur-Seulles,Calvados

L’ADTLB et la commune de Condé-sur-Seulles vous convient à un concert de Gospels Blue Grass dans l’église de Condé-sur-Seulles.

Le Blue Grass est une musique acoustique américaine d’origine traditionnelle qui résulte de la fusion du folklore celtique anglo-irlandais avec le blues rural et le gospel blanc chanté a capella. Elle est interprétée sur des instruments à cordes produisant un drive puissant. Le Blue Grass est à la fois instrumental et vocal, avec de belles harmonies.

The Green Grass Boys est composé de six chanteurs-musiciens, amateurs et professionnels, qui pratiquent le Blue Grass depuis 1989. Chaque membre du groupe occupe une place équilibrée et joue d’un instrument de musique, parfois peu courant : banjo, mandoline, dobro (guitare à résonateur), violon.

C’est une musique qui plaît aussi bien aux enfants qu’aux adultes de tout âge. Une belle soirée conviviale, rythmée, familiale !.

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 22:00:00. .

Eglise Le Bourg

Condé-sur-Seulles 14400 Calvados Normandie



The ADTLB and the commune of Condé-sur-Seulles invite you to a Blue Grass Gospel concert in the church of Condé-sur-Seulles.

Blue Grass is an American acoustic music of traditional origin, resulting from the fusion of Anglo-Irish Celtic folklore with rural blues and white gospel sung a capella. It is performed on stringed instruments that produce a powerful drive. Blue Grass is both instrumental and vocal, with beautiful harmonies.

The Green Grass Boys is made up of six singer-musicians, both amateur and professional, who have been practicing Blue Grass since 1989. Each member of the group occupies a balanced position and plays a musical instrument, sometimes an unusual one: banjo, mandolin, dobro (resonator guitar), fiddle.

It’s music that appeals to children and adults of all ages. A great evening of fun, rhythm and family fun!

La ADTLB y el municipio de Condé-sur-Seulles le invitan a un concierto de música gospel Blue Grass en la iglesia de Condé-sur-Seulles.

El Blue Grass es una música acústica americana de origen tradicional, resultado de la fusión del folclore celta angloirlandés con el blues rural y el gospel blanco cantado a capella. Se interpreta con instrumentos de cuerda que producen un poderoso impulso. El Blue Grass es a la vez instrumental y vocal, con bellas armonías.

The Green Grass Boys está formado por seis cantantes-músicos, aficionados y profesionales, que interpretan Blue Grass desde 1989. Cada miembro del grupo ocupa una posición equilibrada y toca un instrumento musical, a veces poco habitual: banjo, mandolina, dobro (guitarra resonadora), violín.

Es música que gusta a niños y adultos de todas las edades. ¡Es una gran velada de diversión, ritmo y diversión en familia!

Die ADTLB und die Gemeinde Condé-sur-Seulles laden Sie zu einem Konzert mit Blue Grass Gospels in der Kirche von Condé-sur-Seulles ein.

Blue Grass ist eine amerikanische akustische Musik traditionellen Ursprungs, die aus der Verschmelzung von anglo-irischer keltischer Folklore mit ländlichem Blues und weißem A-cappella-Gospel entstanden ist. Sie wird auf Saiteninstrumenten gespielt, die einen kräftigen Drive erzeugen. Blue Grass ist sowohl instrumental als auch vokal und weist schöne Harmonien auf.

The Green Grass Boys besteht aus sechs Sängern und Musikern, Amateuren und Profis, die den Blue Grass seit 1989 praktizieren. Jedes Bandmitglied nimmt eine ausgewogene Position ein und spielt ein Musikinstrument, das manchmal nicht alltäglich ist: Banjo, Mandoline, Dobro (Resonatorgitarre), Geige.

Es ist eine Musik, die Kindern und Erwachsenen jeden Alters gleichermaßen gefällt. Ein schöner, geselliger, rhythmischer und familienfreundlicher Abend!

