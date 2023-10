CONCERT DE LA MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE METZ église collégiale Saint-Étienne Hombourg-Haut, 17 décembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

La maîtrise de la cathédrale de Metz vient à votre rencontre en la collégiale Saint-Étienne de Hombourg-Haut, pour un formidable concert.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 17:30:00. 0 EUR.

église collégiale Saint-Étienne rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



The Master’s of Metz Cathedral comes to the collegiate church of Saint-Étienne in Hombourg-Haut for a fantastic concert.

El coro de la catedral de Metz acude a la colegiata de Saint-Étienne, en Hombourg-Haut, para ofrecer un fantástico concierto.

Die Meisterschaft der Kathedrale von Metz kommt zu Ihnen in die Stiftskirche Saint-Étienne in Hombourg-Haut, um ein großartiges Konzert zu geben.

