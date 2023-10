CRÈCHE DE NOËL église collégiale Saint-Étienne Hombourg-Haut, 3 décembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Très belle et grande crèche d’environ 40 m² qui repense la ville de Bethleem avec ses personnages, ses corps de métiers, ses fortifications, ses fontaines et cascades et bien sûr l’étable où le Christ est né. Le tout a été fabriqué avec des produits de récupération (polystyrène, plâtre) et des produits naturels (mousse, plantes). Les personnages sont en plâtre, le tout sur lumière indirecte et fond musical.. Tout public

Vendredi 2023-12-03 09:00:00 fin : 2024-01-21 18:00:00. 0 EUR.

église collégiale Saint-Étienne rue de l’église

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



A beautiful, large crib (approx. 40 m²) that recreates the town of Bethlehem, with its characters, trades, fortifications, fountains and waterfalls, and of course the stable where Christ was born. The whole was made using recycled materials (polystyrene, plaster) and natural products (moss, plants). The figures are made of plaster, with indirect lighting and background music.

Esta cuna grande y bonita (unos 40 m²) representa la ciudad de Belén, con sus personajes, oficios, fortificaciones, fuentes y cascadas, y por supuesto el establo donde nació Cristo. El conjunto se ha realizado con materiales reciclados (poliestireno, yeso) y productos naturales (musgo, plantas). Las figuras son de escayola, con iluminación indirecta y música de fondo.

Sehr schöne und große Krippe (ca. 40 m²), die die Stadt Bethlehem mit ihren Figuren, Handwerkern, Befestigungen, Brunnen und Wasserfällen und natürlich dem Stall, in dem Christus geboren wurde, neu überdenkt. Das Ganze wurde aus Abfallprodukten (Styropor, Gips) und natürlichen Produkten (Moos, Pflanzen) hergestellt. Die Figuren sind aus Gips, das Ganze mit indirektem Licht und musikalischer Untermalung.

Mise à jour le 2023-10-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH