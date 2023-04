The Curious Bards Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut Hellering Catégories d’évènement: Hellering

Moselle

The Curious Bards Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut, 13 mai 2023, Hellering. The Curious Bards Samedi 13 mai, 20h00 Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut 20,00 € The Curious Bards, c’est cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et celte.

Pour ce concert organisé dans le cadre des 34es Rencontres Musicales de Hombourg-Haut, The Curious Bards intègre une part importante de la culture irlandaise et écossaise : les chansons. Collectées dans les recueils du XVIIIe siècle, elles nous racontent l’histoire de ces deux pays, à travers leurs récits amoureux, désespérés ou patriotiques. Ilektra Platiopoulou, chanteuse invitée pour ce programme, passera de l’humour aux sanglots, de la fougue au désespoir, pour permettre d’approcher au plus près de l’âme des Gaels.

Navette gratuite au départ du parking de l’Espace de Wendel, 10, rue du Stade, dès 19h (difficulté à stationner dans le vieux-Hombourg). Placement libre. Billetterie en ligne ou sur place le jour du concert à partir de 19h. Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut 76 Rue de l’Église, 57470 Hombourg-Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.institut-gouvy.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hellering, Moselle Autres Lieu Eglise collégiale Saint-Etienne , Hombourg-Haut Adresse 76 Rue de l'Église, 57470 Hombourg-Haut Ville Hellering Departement Moselle Lieu Ville Eglise collégiale Saint-Etienne , Hombourg-Haut Hellering

Eglise collégiale Saint-Etienne , Hombourg-Haut Hellering Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellering/

The Curious Bards Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut 2023-05-13 was last modified: by The Curious Bards Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut Eglise collégiale Saint-Etienne , Hombourg-Haut 13 mai 2023 Eglise collégiale Saint-Etienne | Hombourg-Haut Hellering Hellering

Hellering Moselle