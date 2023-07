Découvrez le patrimoine des églises en Pays d’Auge – Clarbec Eglise Clarbec, 5 août 2023, Clarbec.

Clarbec,Calvados

L’intérieur de l’église est actuellement inaccessible pour des raisons de sécurité.

Cependant, l’architecture et le site justifient amplement une visite. « L’église appartient, en grande partie, au style de

“transition” :deux fenêtres cintrées (XIIIe siècle) masquées aujourd’hui par le toit de la sacristie et des contreforts sur les murs latéraux justifient cette appellation.

La nef a conservé ses murs latéraux presque intacts et sa corniche garnie de modillons à figures »… (Arcisse de Caumont).

Une source guérisseuse des maladies de peau se trouve à proximité : la fontaine Saint-Laurent. Tombes remarquables dans le cimetière..

2023-08-05 16:00:00 fin : 2023-08-05 . .

Eglise

Clarbec 14130 Calvados Normandie



The interior of the church is currently inaccessible for security reasons.

However, the architecture and the site more than justify a visit. « The church belongs, for the most part, to the

?transition? two arched windows (13th century), now hidden by the sacristy roof, and buttresses on the side walls justify this designation.

The nave has preserved its side walls almost intact, and its cornice adorned with figure modillions »… (Arcisse de Caumont).

The nearby Saint Laurent fountain heals skin diseases. Remarkable graves in the cemetery.

El interior de la iglesia es actualmente inaccesible por motivos de seguridad.

Sin embargo, la arquitectura y el lugar justifican sobradamente una visita. « La iglesia pertenece, en su mayor parte, a la ?transición?

?transición? dos ventanas en arco (siglo XIII) ahora ocultas por el tejado de la sacristía y los contrafuertes de los muros laterales justifican esta denominación.

La nave conserva casi intactos sus muros laterales y su cornisa decorada con modillones con figuras »… (Arcisse de Caumont).

La fuente Saint-Laurent, que cura las enfermedades de la piel, está cerca. Tumbas notables en el cementerio.

Das Innere der Kirche ist derzeit aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.

Die Architektur und der Ort rechtfertigen einen Besuch jedoch mehr als ausreichend. « Die Kirche gehört zum größten Teil zum Übergangsstil

?Übergangsstil? zwei Rundbogenfenster (13. Jahrhundert), die heute durch das Dach der Sakristei verdeckt sind, und Strebepfeiler an den Seitenwänden rechtfertigen diese Bezeichnung.

Die Seitenwände des Kirchenschiffs sind fast unversehrt geblieben, und das Gesims ist mit figürlichen Modillons verziert. (Arcisse de Caumont).

In der Nähe befindet sich eine Quelle, die Hautkrankheiten heilen soll: der Brunnen Saint-Laurent. Bemerkenswerte Gräber auf dem Friedhof

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche