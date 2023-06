Concert à l’église Saint Nicolas Eglise Civray, 18 juin 2023, Civray.

Civray,Vienne

La Chorale de Château-Garnier » Le Routin D’Aiguail » et la Chorale de Smarves » Les Chipiwis » proposent un concert en l’Eglise St Nicolas de Civray à 15h.

Une soixantaine de Choristes forts de leurs nouveaux programmes ( de la variété au grands classiques ) vous feront passer un excellent moment dans la chansons.

Entrée libre..

Eglise

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Chorale de Château-Garnier » Le Routin D’Aiguail » and the Chorale de Smarves » Les Chipiwis » offer a concert in the Eglise St Nicolas de Civray at 3pm.

Some sixty choir members, with their new programs (from variety to the great classics), will give you an excellent moment of song.

Free admission.

El coro de Château-Garnier « Le Routin D’Aiguail » y el coro de Smarves « Les Chipiwis » ofrecen un concierto en la iglesia de San Nicolás de Civray a las 15:00 horas.

Unos sesenta coralistas interpretarán sus nuevos programas (desde las variedades hasta los grandes clásicos), y seguro que lo pasarán en grande.

Entrada gratuita.

Der Chor von Château-Garnier « Le Routin D’Aiguail » und der Chor von Smarves « Les Chipiwis » veranstalten um 15 Uhr ein Konzert in der Kirche St Nicolas de Civray.

Etwa sechzig Chorsängerinnen und -sänger werden mit ihren neuen Programmen (von der Vielfalt bis zu den großen Klassikern) dafür sorgen, dass Sie einen hervorragenden Moment in den Liedern verbringen werden.

Eintritt frei.

