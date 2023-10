musique des 6 siècles cintegabelle église Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne musique des 6 siècles cintegabelle église Cintegabelle, 21 octobre 2023, Cintegabelle. musique des 6 siècles cintegabelle Samedi 21 octobre, 20h00 église payant 8 euros, réduit pour moins de 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire rsa, détenteur carte invalidité: 4 euros/gratuité moins de 16 ans musique des 6 siècles à l’ orgue l’association les amis de l’orgue de cintegabelle organise un concert orgue et flûte à bec, avec un répertoire qui mettra en valeur l’orgue historique de notre commune.

l’organist evéra zveguintseva a en effet concoté un programme qui mêlera pièces anciennes et contemporaines.

elle sera ccompagnée à la flûte à bec par frédéric malaval

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:30:00+02:00

