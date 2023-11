Spectacle de Noël « Les Chavans chantent Noël » Eglise Chevagnes Catégories d’Évènement: Allier

Chevagnes Spectacle de Noël « Les Chavans chantent Noël » Eglise Chevagnes, 9 décembre 2023, Chevagnes. Chevagnes,Allier Chants traditionnels de Noël du centre de la France.

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Eglise

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional Christmas carols from central France Canciones tradicionales de Navidad del centro de Francia Traditionelle Weihnachtslieder aus Zentralfrankreich

