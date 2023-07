Visite guidée de Chazelles sur Lyon église Chazelles sur Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’Évènement: Chazelles-sur-Lyon

Visite guidée de Chazelles sur Lyon
Samedi 16 septembre, 15h00
église Chazelles sur Lyon

Viste guidée de la ville de Chazelles sur Lyon avec un parcours autour du patrimoine : éléments de la commanderie des chavaliers de St Jean de Jerusalem, maisons des patrons chapeliers, fresque contemporaine…

Départ de l'église Chazelles sur Lyon à 15h.

église Chazelles sur Lyon
Place J B Galland
Chazelles-sur-Lyon 42140
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
06 88 30 79 66

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

