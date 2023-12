Concert « NOËLS DU MONDE » par le Choeur de l’ORPHEON DE BAYEUX Eglise (chauffée) Mandeville-en-Bessin Catégories d’Évènement: Calvados

17 décembre 2023, Mandeville-en-Bessin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 16:30:00 Pour son troisième concert de Noël, l’ADTLB a invité le chœur de l’Orphéon de Bayeux à l’église de Mandeville-en-Bessin. L’église Notre-Dame de Mandeville date des XIIIe et XIVe siècles, mais a fortement été retouchée au XIXe siècle. La particularité de cette église sont les voûtes du chœur garnies d’arceaux croisés par un arceau longitudinal, sorte de clefs de voûte ornée de petits fleurons. Cette forme d’architecture est typique du style anglais des XIVe et XVe siècles. Il s’agit ici du témoignage de l’occupation anglaise durant la Guerre de Cent Ans. L’Orphéon de Bayeux a été créé le 1er septembre 1846 par Edmond Réquier. Depuis cette date, il sert magnifiquement sa devise « Le Bien par le Beau ». C’est sans doute aujourd’hui le plus viel orphéon de France encore actif. Il compte une centaine d’adhérents. Il est jumelé avec la Dorchester Choral Society et la Kantorei St Andreas de Lübbecke L’Orphéon interprétera des œuvres notamment de Haendel – l’Alléluia du Messie –, Schubert, Fauré, Gounod et chantera aussi des Noëls traditionnels. Direction : Corinne PICOULEAU et Valérie FOSSARD

Piano : Mélanie GHESTIN

Soliste : Stéphanie MUGNIER Eglise chauffée..

Eglise (chauffée) La Longue Fosse

Mandeville-en-Bessin 14710 Calvados Normandie

