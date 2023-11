Concert de chants Orthodoxe et traditionnels Ukrainiens Eglise Chatuzange-le-Goubet, 15 novembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

A l’occasion de sa tournée nationale, Le Nouveau Chœur, créé par Igor Mykhailevsky, s’arrête à Chatuzange le Goubet. Les échos, nombreux, confirment l’exceptionnel niveau autour du répertoire « chants sacrés et traditionnels » de compositeurs ukrainiens.

2023-11-15 20:30:00 fin : 2023-11-15 22:00:00. .

Eglise place de l’Eglise

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of its national tour, Le Nouveau Ch?ur, created by Igor Mykhailevsky, makes a stop in Chatuzange le Goubet. The numerous echoes confirm the exceptional level of the « sacred and traditional songs » repertoire by Ukrainian composers

En el marco de su gira nacional, Le Nouveau Ch?ur, creado por Igor Mykhailevsky, hizo escala en Chatuzange le Goubet. Los numerosos ecos confirman el excepcional nivel del repertorio de canciones sacras y tradicionales de compositores ucranianos

Anlässlich seiner nationalen Tournee machte das von Igor Mykhailevsky gegründete Le Nouveau Ch?ur in Chatuzange le Goubet Halt. Die zahlreichen Echos bestätigen das außergewöhnliche Niveau rund um das Repertoire « geistliche und traditionelle Lieder » ukrainischer Komponisten

