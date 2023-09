Concert Eglise Chantérac, 30 septembre 2023, Chantérac.

Chantérac,Dordogne

Concert classique avec un quatuor de flûtes à bec : Le Flow Consort pour interpréter Bach, Telemann, Purcell et Vivaldi.

20h30, église de Chantérac, entrée libre, participation au chapeau.

Les Patrimoniales de la vallée du Salembre : 06 52 31 17 65.

2023-09-30

Eglise

Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Classical concert with a recorder quartet: Le Flow Consort performing Bach, Telemann, Purcell and Vivaldi.

8:30pm, Chantérac church, free admission, participation by hat.

Les Patrimoniales de la vallée du Salembre : 06 52 31 17 65

Concierto clásico con un cuarteto de flautas dulces: Le Flow Consort interpretando a Bach, Telemann, Purcell y Vivaldi.

20.30 h, iglesia de Chantérac, entrada libre, participación con sombrero.

Les Patrimoniales de la vallée du Salembre: 06 52 31 17 65

Klassisches Konzert mit einem Blockflötenquartett: Le Flow Consort, um Bach, Telemann, Purcell und Vivaldi zu interpretieren.

20.30 Uhr, Kirche von Chantérac, freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Les Patrimoniales de la vallée du Salembre: 06 52 31 17 65

