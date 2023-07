Les musicales du Prieuré Saint Gilles : Concert de la Clef des Champs église Chamalières-sur-Loire, 1 août 2023, Chamalières-sur-Loire.

Chamalières-sur-Loire,Haute-Loire

L’orchestre de chambre La Clef des Champs est un jeune ensemble musical talentueux fondé en 2019..

2023-08-01 17:00:00

église

Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The La Clef des Champs chamber orchestra is a talented young musical ensemble founded in 2019.

La orquesta de cámara La Clef des Champs es un joven y talentoso conjunto musical fundado en 2019.

Das Kammerorchester La Clef des Champs ist ein junges, talentiertes Musikensemble, das 2019 gegründet wurde.

