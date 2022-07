Animation jeune public : Jeu de piste du patrimoine Eglise Cesseville Catégories d’évènement: Cesseville

Eure

Animation jeune public : Jeu de piste du patrimoine Eglise, 17 septembre 2022, Cesseville. Animation jeune public : Jeu de piste du patrimoine Samedi 17 septembre, 14h30 Eglise Parcours patrimoine sous forme de jeu de piste Eglise 1 rue de l’église, 27110 Cesseville Cesseville 27110 Eure Normandie Parking possible sur la place de l’Eglise

06 37 47 87 33 Eglise classé MH, située dans un site classé. Parcours itinérant comprenant l’église, la chambre de charité, l’ancienne école et l’ancien presbytère. Le parcours comprend l’église, la chambre de charité, l’ancienne école et l’ancien presbytère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-17T16:00:00+02:00 © Pauline Queille

