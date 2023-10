Concert de l’Orchestre de la Crise à Cazals Église Cazals, 19 novembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

L’Association Musique en Bouriane présente l’Orchestre de la Crise pour un voyage musical à travers les siècles..

2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Église

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Association Musique en Bouriane presents the Orchestre de la Crise for a musical journey through the centuries.

La Association Musique en Bouriane presenta a la Orchestre de la Crise para un viaje musical a través de los siglos.

Der Verein Musique en Bouriane präsentiert das Orchestre de la Crise für eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Cazals-Salviac