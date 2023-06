Église Sainte-Marguerite, Riquewihr (68) Église catholique Sainte Marguerite de Riquewihr Riquewihr Riquewihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Riquewihr Église Sainte-Marguerite, Riquewihr (68) Église catholique Sainte Marguerite de Riquewihr Riquewihr, 23 juin 2023, Riquewihr. Église Sainte-Marguerite, Riquewihr (68) Vendredi 23 juin, 19h50 Église catholique Sainte Marguerite de Riquewihr Entrée libre Lors de cette Nuit des églises, venez déambuler dans la charmante église catholique de Riquewihr sur un fond sonore et profitez du verre de l’amitié qui vous sera offert à la sortie ! Église catholique Sainte Marguerite de Riquewihr 12 Rue des Remparts, 68340 Riquewihr Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 73 61 58 »}, {« type »: « email », « value »: « info@vignes-chateaux.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

