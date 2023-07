Cenon, randonnée sauvage au Cypressat Eglise catholique Saint-Romain Cenon, 27 août 2023, Cenon.

Avant d’assister au BAL SAINT-LOUIS DE LA FANFARE BIG JOANNA, proposé dans le cadre de l’été métropolitain, suivez un guide pour découvrir les trésors naturels du parc du Cypressat à Cenon.

Le parc du Cypressat est un lieu où se mêlent légendes et écologie. Situé sur le haut Cenon, ce parc abrite une forêt composée de 1200 arbres répertoriés dont des cyprès, arbre emblématique de la ville.

Nous découvrirons son jardin contemporain géométrique semblant se fondre dans le relief après avoir arpenté le paysage environnant et son bois dense et mystérieux. Celui-ci, d’apparence infranchissable forme le trait d’union entre le bas et le haut Cenon. Nous aurons l’occasion de rencontrer une flore exceptionnelle abritant des Cyprès d’un autre âge, eux-mêmes descendants d’une forêt ancestrale dont l’origine vous sera contée. De multiples points d’eau et fontaines jalonnent le parc permettant l’existence d’une faune sauvage que l’on croirait sortir de nos campagnes …

Infos pratiques

Visite guidée suivie du bal de clôture avec fanfare & danse hip-hop

Balade mêlant écologie, histoire, patrimoine végétal et architectural

Vues imprenables sur Bordeaux

Observation d’arbres exceptionnels

Eglise catholique Saint-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/voyager-ici-escapades-locales/cenon-randonnee-sauvage-au-cypressat.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

