Concert de Noël – chorales Eglise Captieux, 2 décembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

Profitez d’un concert de Noël avec les chorales Résonances, Cœurs en Chœur et l’Harmonie Sainte Cécile à l’église de Captieux ! Sous la direction de Thierry Bordenave..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Eglise

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a Christmas concert with choirs Résonances, C?urs en Ch?ur and Harmonie Sainte Cécile at Captieux church! Conducted by Thierry Bordenave.

Disfrute de un concierto de Navidad con los coros Résonances, Cœurs en Chœur y la Harmonie Sainte Cécile en la iglesia de Captieux Bajo la dirección de Thierry Bordenave.

Genießen Sie ein Weihnachtskonzert mit den Chören Résonances, C?urs en Ch?ur und der Harmonie Sainte Cécile in der Kirche von Captieux! Unter der Leitung von Thierry Bordenave.

