Concert de Noël Eglise Cany-Barville, 17 décembre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Concert de Noël de l’Union musicale de Cany Barville, sous la direction de Carole Olivier.

A 15h30 à l’église de Cany. Entrée libre.

Eglise Rue de l’Église

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Christmas concert by the Union musicale de Cany Barville, conducted by Carole Olivier.

At 3:30 pm at Cany church. Free admission

Concierto de Navidad de la Union musicale de Cany Barville, dirigida por Carole Olivier.

A las 15.30 h en la iglesia de Cany. Entrada gratuita

Weihnachtskonzert der Union musicale de Cany Barville unter der Leitung von Carole Olivier.

Um 15.30 Uhr in der Kirche von Cany. Freier Eintritt

