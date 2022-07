Circuit libre pour une randonnée de Cahagnes Eglise Cahagnes Catégories d’évènement: CAHAGNES

visite libre avec dépliant indiquant le parcours

Organisation par le conseil municipal de la commune de Cahagnes. Accueil sur le parking à gauche de l’église près du square Hosted Keynes à Cahagnes Eglise près du square Hosted Keynes, rue Gustave Flaubert ,14240 Cahagnes Cahagnes 14240 Calvados Normandie

02 31 77 58 46 https://www.cahagnes.fr Bienvenue à Cahagnes, le village où il fait bon vivre.

Nous vous invitons à une randonnée à Cahagnes, un village qui raconte son histoire.

Paysages, château, ferme, village, moulins, plan d’eau, histoire sont illustrés par 15 panneaux tout au long du parcours de 16 km qui peut être raccourci de moitié.

Les dépliants sont mis à votre disposition au départ près du square ; accueil de 9h00 à 10h00.

Une randonnée libre, facile, gratuite et pour tout public.

