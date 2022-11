Nadalets – Chants de Noel occitans Eglise, Cagnac-les-Mines (81)

Nadalets – Chants de Noel occitans Eglise, Cagnac-les-Mines (81), 27 novembre 2022, . Nadalets – Chants de Noel occitans Dimanche 27 novembre, 16h00 Eglise, Cagnac-les-Mines (81)

Dès 16h00, la chorale de St Sernin les Malhoc accueillera le public avec le chant traditionnel du village. Jusqu'à 17h30, le groupe traditionnel occitan BrindAir'Òc fera chanter le public dans la pure tradition. Des livrets sont distribués pour encourager tout le monde à accompagner les musiciens.

