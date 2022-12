Concert de Gospel Eglise Brigueil-le-Chantre Catégories d’évènement: Brigueil-le-Chantre

Vienne

Concert de Gospel Eglise, 14 janvier 2023, Brigueil-le-Chantre. Concert de Gospel Samedi 14 janvier 2023, 18h45 Eglise

Entrée libre

Concert de Gospel en l’église de Brigueil le Chantre par la chorale Gospel’ere handicap moteur mi Eglise 86290 Brigueil le Chantre Brigueil-le-Chantre 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’association Avenir et Patrimoine organise un concert de Gospel le samedi 14 janvier à 18h45, dans l’église de Brigueil le Chantre, magnifiquement rénovée après 8 ans de travaux. La chorale Gospel’ere de Poitiers nous proposera son riche répertoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T18:45:00+01:00

2023-01-14T19:45:00+01:00 eric allard

Détails Catégories d’évènement: Brigueil-le-Chantre, Vienne Autres Lieu Eglise Adresse 86290 Brigueil le Chantre Ville Brigueil-le-Chantre lieuville Eglise Brigueil-le-Chantre Departement Vienne

Eglise Brigueil-le-Chantre Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brigueil-le-chantre/

Concert de Gospel Eglise 2023-01-14 was last modified: by Concert de Gospel Eglise Eglise 14 janvier 2023 Brigueil-le-Chantre Eglise Brigueil-le-Chantre

Brigueil-le-Chantre Vienne