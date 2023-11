Concert Gospel avec le groupe Altichoeur et exposition d’artistes créateurs Église Branceilles, 26 novembre 2023, Branceilles.

Branceilles,Corrèze

Concert Gospel avec le groupe Altichoeur

Les artistes et leurs spécialités :

Lise Arcangeli, mosaique d’art,

Leo Amery, artiste peintre verrier,

Nicolas Barbarin, photographies,

Marie Bazin, artiste peintre, collagiste et multi-pistes,

Lili Dreyer, ceramiste sculpteur,

Simone Guignard, peinture huiles et acryliques,

Olivier Mallemouche, souffleur de verre,

Christina Von Mohrenschildt, marquetiste d’art

Didier et Pascal Simon, sculpteur.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Église

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Gospel concert with the Altichoeur group

Artists and their specialities:

Lise Arcangeli, mosaic artist,

Leo Amery, glass artist,

Nicolas Barbarin, photography,

Marie Bazin, painter, collagist and multi-track artist,

Lili Dreyer, ceramic sculptor,

Simone Guignard, oil and acrylic painting,

Olivier Mallemouche, glassblower,

Christina Von Mohrenschildt, art markmaker

Didier and Pascal Simon, sculptor

Concierto de gospel con el grupo Altichoeur

Los artistas y sus especialidades :

Lise Arcangeli, artista del mosaico,

Leo Amery, pintor de vidrio,

Nicolas Barbarin, fotografía,

Marie Bazin, pintora, collagista y artista multipista,

Lili Dreyer, escultora de cerámica,

Simone Guignard, óleos y acrílicos,

Olivier Mallemouche, soplador de vidrio,

Christina Von Mohrenschildt, marcadora de arte

Didier y Pascal Simon, escultores

Gospelkonzert mit der Gruppe Altichoeur

Künstler und ihre Spezialgebiete :

Lise Arcangeli, Kunstmosaik,

Leo Amery, Glasmalerei-Künstler,

Nicolas Barbarin, Fotografien,

Marie Bazin, Malerin, Collagistin und Mehrspurige Künstlerin,

Lili Dreyer, Keramikkünstlerin und Bildhauerin,

Simone Guignard, Öl- und Acrylmalerei,

Olivier Mallemouche, Glasbläser,

Christina Von Mohrenschildt, Kunstmarketierin

Didier und Pascal Simon, Bildhauer

