Festival des Chapelles : Bouvante le Haut Eglise Bouvante, 28 juillet 2023, Bouvante.

Bouvante,Drôme

Le Festival constitue un trait d’union culturel entre communes.

Les musiques trouvent dans la splendeur des paysages, dans les petites chapelles et églises aux belles accoustiques, sur les places des villages, des formes d’expression riches et variées..

2023-07-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Eglise Eglises et chapelles du Royans-Vercors

Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival constitutes a cultural link between communes.

Music finds rich and varied forms of expression in the splendor of the landscape, in the small chapels and churches with their beautiful acoustics, in the village squares.

El Festival es un vínculo cultural entre los municipios.

La música encuentra ricas y variadas formas de expresión en el esplendor del paisaje, en las pequeñas capillas e iglesias con su hermosa acústica, en las plazas de los pueblos.

Das Festival ist ein kulturelles Bindeglied zwischen den Gemeinden.

Die Musik findet in der herrlichen Landschaft, in kleinen Kapellen und Kirchen mit schöner Akustik und auf den Plätzen der Dörfer reiche und vielfältige Ausdrucksformen.

