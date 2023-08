Concert de Duo Dëma Eglise Blond, 30 septembre 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Le duo Dëma mélange le timbre chaleureux de la clarinette (Maëlle Bousquet) et la sensibilité de la guitare (Denis Pasquet)dans un répertoire diversifié harmonisant la musique populaire et classique d’hier et d’aujourd’hui. Évocateurs de leurs influences culturelles, ces deux musiciens nous proposent une très belle alliance musicale qui vous fera voyager de l’Amérique latine aux pays de l’Est à travers les chefs d’œuvres classiques du XXème siècle, d’inspiration traditionnelle de Béla Bartók, Manuel De Falla et Astor Piazzolla.

Tout deux originaires de Limoges, ils se sont connus au conservatoire et se sont suivis sur les bancs des concours. Désireux de transmettre une musique riche en histoire et en émotion, ils forment ce duo atypique dont les timbres se mêlent et se marient tout en poésie..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Eglise Place de l’Église

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Dëma duo blends the warm timbre of the clarinet (Maëlle Bousquet) and the sensitivity of the guitar (Denis Pasquet) in a diverse repertoire harmonizing popular and classical music of yesterday and today. Evocative of their cultural influences, these two musicians offer a beautiful musical alliance that will take you on a journey from Latin America to Eastern Europe, through the traditionally-inspired classical masterpieces of the 20th century by Béla Bartók, Manuel De Falla and Astor Piazzolla.

Both from Limoges, they met at the Conservatoire and followed each other on the competition circuit. Eager to pass on a music rich in history and emotion, they form this atypical duo, whose timbres blend and marry poetically.

El dúo Dëma fusiona el cálido timbre del clarinete (Maëlle Bousquet) y la sensibilidad de la guitarra (Denis Pasquet) en un repertorio diverso que armoniza la música popular y clásica de ayer y de hoy. Evocadores de sus influencias culturales, estos dos músicos nos ofrecen una maravillosa alianza musical que les llevará en un viaje desde América Latina hasta los países de Europa del Este a través de las obras maestras clásicas del siglo XX, inspirándose en la música tradicional de Béla Bartók, Manuel De Falla y Astor Piazzolla.

Ambos de Limoges, se conocieron en el Conservatorio y se siguieron en el circuito de concursos. Deseosos de transmitir una música rica en historia y emoción, forman este dúo atípico cuyos timbres se mezclan y funden poéticamente.

Das Duo Dëma vereint das warme Timbre der Klarinette (Maëlle Bousquet) und die Sensibilität der Gitarre (Denis Pasquet) in einem vielfältigen Repertoire, das die Volksmusik und die klassische Musik von gestern und heute harmonisiert. Diese beiden Musiker, die auf ihre kulturellen Einflüsse verweisen, bieten uns eine sehr schöne musikalische Verbindung, die Sie von Lateinamerika bis in die Länder des Ostens reisen lässt, mit klassischen, traditionell inspirierten Meisterwerken des 20. Jahrhunderts von Béla Bartók, Manuel De Falla und Astor Piazzolla.

Beide stammen aus Limoges, lernten sich am Konservatorium kennen und folgten einander auf die Wettbewerbsbänke. Mit dem Wunsch, eine Musik weiterzugeben, die reich an Geschichte und Emotionen ist, bilden sie dieses atypische Duo, dessen Klangfarben sich auf poetische Weise vermischen und vereinen.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Pays du Haut Limousin