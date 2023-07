Visite commentée de l’église templière Eglise Blaudeix, 8 juillet 2023, Blaudeix.

Blaudeix,Creuse

Visites gratuites et commentées sur l’église des Templiers et sur la Commanderie..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:00:00. .

Eglise

Blaudeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Free guided tours of the Templar church and the Commandery.

Visitas guiadas gratuitas a la iglesia de los Caballeros Templarios y a la Comandancia.

Kostenlose und kommentierte Besichtigungen der Templerkirche und der Commanderie.

Mise à jour le 2023-04-12 par Creuse Tourisme