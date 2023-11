Sérénade d’hiver avec le choeur « Les Éléments » – Mercredi 29 novembre Église Blagnac, 29 novembre 2023, Blagnac.

CHŒUR LES ÉLÉMENTS | JOËL SUHUBIETTE

Les Éléments nous font voyager, du Moyen Âge à nos jours, à travers des œuvres du répertoire et des chants traditionnels, a cappella, arrangés spécifiquement pour les seize chanteurs du chœur. On évoque la nativité, mais aussi le froid, les paysages blancs. On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on s’aime, on trinque et l’on chante… Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy, Busnois côtoient ainsi un Noël basque, poitevin ou encore provençal. Les compositeurs d’aujourd’hui ajoutent un éclairage nouveau : Claire Mélanie Sinnhuber avec une pièce toute en sensations, Patrick Burgan en revisitant le thème de la Nativité, et Joan Magrané Figuera avec une relecture d’un motet de Noël. Une belle veillée d’hiver à partager avec gourmandise !

Programme

Claude Debussy (1862–1918) Yver, vous n’estes qu’un villain

Antoine Busnois (1430–1492) Noel Noel Noel

Antoine Brumel (1460–1512) Noe noe noe

Claude Goudimel (1510–1572) Esprits Divins, chantons dans la nuit sainte

Eustache Du Caurroy (1549-1609) Ave Virgo Gloriosa

Joan Magrané Figuera (1988) Magi viderunt stellam, d’après le motet de Tomàs Luis de Victoria « Magi viderunt stellam », commande du chœur de chambre Les éléments

Traditionnel Français Or nous dîtes Marie, arrangement de Pierre Jeannot (2020), d’après Christophe Ballard – 1703

Traditionnel Basque Birjina gaztetto bat zegoen, harmonisation d’Edgar Pettman (1866-1943) « Gabriel’s message «

Traditionnel Français Noël Nouvelet, arrangement de Pierre Jeannot

Francis Poulenc (1899-1963) Quatre motets pour le temps de Noël, O magnum Mysterium, Quem vidistis pastores dicite

Claire-Mélanie Sinnhuber (1973) Temps de Neige (Neguan, elhurte batez), commande du choeur de chambre Les éléments

Francis Poulenc (1899-1963) La blanche neige (extrait des Sept Chansons), Un soir de neige, De grandes cuillers de neige…, La bonne neige…, Bois meurtri…, La nuit le froid la solitude…

Léo Delibes (1836-1891) Choeur des frileuses (extrait), tiré de l’opéra inachevé « Kassya », arrangement de Pierre Jeannot

Camille Saint-Saëns (1835–1921) Sérénade d’hiver, pour choeur d’hommes

Patrick Burgan (1960) Chants de neige, The Burning Babe, Der Winter, Jesús el dulce, Nevicata, Noël, commande du choeur de chambre Les éléments

Claudin De Sermisy (1490–1562) Disons Nau a pleine teste

Nicolas Saboly (1614-1675) La Cambo me fai mau, arrangement de Pierre Jeannot

Henri Martinet (1909-1985) Petit Papa Noël (version de 1946), arrangement de Pierre Jeannot (2021)

Distribution

Chœur de chambre Les éléments, direction Joël Suhubiette / Seize chanteurs a cappella

Dans la presse

» Le chœur de chambre toulousain détaille et sculpte le mot avec un soin remarquable. » Diapason

Tarif C

(de 16€ à 28€)

Durée

1h05

Placement libre

Tout public

Ensemble en résidence permanente à Odyssud depuis 2001

Église Place de l'Église, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

