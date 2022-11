Concert de Noël par l’Ensemble vocal Quinte et Sens – Mardi 15 décembre Église, 15 décembre 2022, Blagnac.

Concert de Noël par l’Ensemble vocal Quinte et Sens – Mardi 15 décembre Jeudi 15 décembre, 20h30 Église

Sur réservation

Un concert tout en douceur et réminiscences de l’enfance mêlant chants traditionnels et pièces d’aujourd’hui, nativités et évocations de neige ou de ciel étoilé.

Église Place de l’Église, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Avec ses huit chanteurs passionnés de musique vocale a cappella, l’excellent ensemble Quinte et Sens éprouve une prédilection particulière pour les compositeurs des XXe et XXIe siècles. Pour ce concert de Noël, ils ont à coeur de mêler chants traditionnels et pièces d’aujourd’hui qui vont nous entraîner tout en douceur sur les chemins de nos enfances… avec notamment des extraits du Compagnon des Etoiles de Thierry Machuel, qui sera donné dans sa version intégrale début mars 2023.

Programme

James MacMillan O Radiant dawn de l’écossais / Kate Rusby Underneath the stars / Jean-Sébastien Bach Fugue n°4 (en jazz vocal) / Petit garçon, Noël traditionnel arrangé pour voix de femmes par Frédéric Terrien / Thierry Machuel Madone de miséricorde (recueil La parure éphémère) – Le Compagnon des Etoiles (pièce composée tout spécialement pour Quinte et Sens) / Eric Whitacre Enjoy The Silence

Distribution

Ensemble vocal Quinte et Sens / Soprano Elsa Sigrist, Marie-Laure Levallois / Mezzo-soprano Marie Susini / Alto Zdenka Vodickova / Ténor Louis Salkin, Frédéric Terrien / Baryton Geoffrey Allix / Baryton et direction artistique Patrick Sublaurier.

Dans la presse

« Sa musicalité le rend irrésistible. Elégance et expertise au rendez-vous. » Les Folles journées Polyphoniques

Tarif B (de 10 à 19 €)

Durée : 1h15

Placement libre



