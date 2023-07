Gospel Eglise Béost, 31 juillet 2023, Béost.

Béost,Pyrénées-Atlantiques

Lyz Family, ce chœur de femmes simplement accompagné par le piano ou la guitare, va vous faire voyager de l’Afrique à l’Amérique et à travers toutes les émotions, de l’émoi à la grande joie !.

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Eglise

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lyz Family, a women?s choir accompanied only by piano or guitar, will take you on a journey from Africa to America, through all emotions, from emotion to great joy!

Lyz Family, un coro de mujeres acompañadas únicamente por el piano o la guitarra, le llevará en un viaje desde África hasta América, pasando por todas las emociones, ¡desde la emoción hasta la gran alegría!

Lyz Family, dieser Frauenchor, der nur von einem Klavier oder einer Gitarre begleitet wird, wird Sie von Afrika bis Amerika und durch alle Emotionen, von Rührung bis zu großer Freude, reisen lassen!

