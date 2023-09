Concert de trompes Eglise Bellac, 7 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Venez assister à ce concert de trompes de chasse donné par le Rallye Saint Hubert Arédien en l’église de Bellac..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Eglise Place de l’Église

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join the Rallye Saint Hubert Arédien in Bellac church for a concert of hunting horns.

Venga a disfrutar de este concierto de trompas de caza ofrecido por el Rallye Saint Hubert Arédien en la iglesia de Bellac.

Kommen Sie zu diesem Jagdhornbläserkonzert, das von der Rallye Saint Hubert Arédien in der Kirche von Bellac gegeben wird.

