Journée de Noël solidaire – Concert de Noël Eglise Beautiran, 3 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

A l’occasion de la Journée de Noël solidaire, la municipalité propose un concert à l’église. C’est le groupe Gospel sur Garonne qui se produira, le 16 décembre, à 20 h, à l’église. Il s’agit d’un groupe composé de choristes adultes amateurs accompagnés par des chefs de chœur et musiciens professionnels.

Le programme des concerts offrent des chants gospel traditionnels ou contemporains, issus des États-Unis ou de pays du continent africain.

Les choristes partagent leurs émotions et ferveur pour cette musique de gospel..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Eglise Place de Verdun

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the Christmas Day of Solidarity, the municipality is organizing a concert at the church. The group Gospel sur Garonne will perform at 8pm on December 16. The group is made up of adult amateur singers, accompanied by professional choirmasters and musicians.

The concert program features traditional and contemporary gospel songs from the USA and Africa.

The choristers share their emotions and fervor for gospel music.

Con motivo de la Navidad, el ayuntamiento organiza un concierto en la iglesia. El grupo Gospel sur Garonne actuará el 16 de diciembre a las 20:00 en la iglesia. El grupo está formado por cantantes aficionados adultos acompañados por directores de coro y músicos profesionales.

El programa del concierto incluye canciones gospel tradicionales y contemporáneas de Estados Unidos y África.

Los coristas comparten sus emociones y su fervor por la música gospel.

Anlässlich des solidarischen Weihnachtstages lädt die Gemeinde zu einem Konzert in der Kirche ein. Die Gruppe Gospel sur Garonne wird am 16. Dezember um 20 Uhr in der Kirche auftreten. Die Gruppe besteht aus erwachsenen Amateurchorsängern, die von professionellen Chorleitern und Musikern begleitet werden.

Auf dem Konzertprogramm stehen traditionelle und zeitgenössische Gospelgesänge aus den USA oder aus Ländern des afrikanischen Kontinents.

Die Chorsänger teilen ihre Emotionen und ihren Eifer für diese Gospelmusik.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Montesquieu