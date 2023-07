Découvrez le patrimoine des églises en Pays d’Auge – Beaumont-en-Auge Eglise Beaumont-en-Auge, 1 août 2023, Beaumont-en-Auge.

Beaumont-en-Auge,Calvados

L’église date de la fondation d’un prieuré bénédictin au XIe siècle. Les guerres, la Révolution et de multiples destructions ont profondément marqué son histoire. La nef et le chœur ravagés en 1612 ont été remaniés. Belles fenêtres flamboyantes. Un important programme de restauration est en cours.

La visite du collège royal et militaire à côté de l’église est également prévue. En 1776, Louis XVI ouvre sous la protection royale douze collèges destinés aux cadets gentilshommes de familles désargentées.

Celui de Beaumont-en-Auge, accessible aux enfants du bourg, recevait plus de cent élèves..

2023-08-01 16:00:00 fin : 2023-08-01 . .

Eglise

Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie



The church dates back to the foundation of a Benedictine priory in the 11th century. Wars, the French Revolution and extensive destruction have left their mark on its history. The nave and choir, ravaged in 1612, have been remodeled. Beautiful flamboyant windows. A major restoration program is currently underway.

A visit to the royal and military college next to the church is also planned. In 1776, Louis XVI opened twelve colleges under royal protection for cadets from poor families.

The one in Beaumont-en-Auge, open to children from the village, welcomed over a hundred students.

La iglesia se remonta a la fundación de un priorato benedictino en el siglo XI. Las guerras, la Revolución y numerosas destrucciones han marcado profundamente su historia. La nave y el coro fueron devastados en 1612 y remodelados desde entonces. Hermosas vidrieras flamígeras. Actualmente se está llevando a cabo un importante programa de restauración.

También está prevista una visita al colegio real y militar contiguo a la iglesia. En 1776, Luis XVI abrió doce colegios bajo protección real para cadetes de familias pobres.

El de Beaumont-en-Auge, abierto a los niños del pueblo, acogió a más de un centenar de alumnos.

Die Kirche geht auf die Gründung eines Benediktinerpriorats im 11. Jahrhundert zurück. Jahrhundert. Kriege, die Revolution und zahlreiche Zerstörungen haben ihre Geschichte stark geprägt. Das 1612 verwüstete Kirchenschiff und der Chor wurden wieder aufgebaut. Schöne flamboyante Fenster. Ein umfangreiches Restaurierungsprogramm ist im Gange.

Ein Besuch des königlichen und militärischen Kollegs neben der Kirche ist ebenfalls vorgesehen. 1776 eröffnete Ludwig XVI. unter königlichem Schutz zwölf Colleges, die für die Kadetten von Edelmännern aus mittellosen Familien bestimmt waren.

Die Schule in Beaumont-en-Auge war für Kinder aus dem Dorf zugänglich und hatte über 100 Schüler.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche