Ouverture guidée de l’Eglise Baroque Saint-Pierre et son trésor 16 et 17 septembre Eglise baroque Saint-Pierre

Située au centre de Séez, l’église Saint-Pierre (XIIème siècle) fut restaurée à partir de 1680 par le prieur Jean Duclos. Elle représente très bien l’art baroque, art nouveau issu de la Renaissance qui exprime la réforme catholique en Savoie au XVIIème siècle. Elle est inscrite dans le circuit des « Chemins du Baroque ».

A découvrir (en visite guidée uniquement), le trésor de l’église : pièces d’orfèvreries sacrées offertes à la paroisse de Séez à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. La plupart des objets sont classés monuments historiques. Parmi les plus remarquables, on peut découvrir : un ostensoir en argent et un encensoir du début du XVIIème siècle, une élégante croix de procession de 1664, une croix d’autel et ses chandeliers de 1683 et le reliquaire de 1709 avec les représentations de Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de la paroisse.

Eglise baroque Saint-Pierre 3, rue Saint-Pierre 73700 Séez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Séez