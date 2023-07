Festival des Rencontres Musicales, Concert de Bagnac-Sur-Célé Eglise Bagnac-sur-Célé, 8 août 2023, Bagnac-sur-Célé.

Bagnac-sur-Célé,Lot

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes est un Festival de Musique dite classique, c’est un moment de convivialité autour d’artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…

Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc….

2023-08-08 21:00:00 fin : 2023-08-08 . EUR.

Eglise

Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie



Reconciling concerts of a nature to satisfy the most demanding music lovers and convivial musical evenings in villages around Figeac, the Festival Autour des Cordes is a Festival of so-called classical music, it is a moment of conviviality around international artists of great quality for passionate music lovers .

Concerts in castles and churches in the Pays de Figeac with Orchestra and Choir, Chamber Music, Recitals, etc…

El Festival Autour des Cordes es un festival de música clásica que combina conciertos para satisfacer a los melómanos más exigentes y veladas musicales de convivencia en los pueblos de los alrededores de Figeac. Es un momento de convivencia en torno a artistas internacionales de gran calidad para los melómanos apasionados…

Conciertos en castillos e iglesias del Pays de Figeac con orquesta y coro, música de cámara, recitales, etc.

Das Festival Autour des Cordes vereint Konzerte, die auch den anspruchsvollsten Musikliebhaber zufriedenstellen, mit geselligen Musikabenden in den Dörfern rund um Figeac. Es ist ein Festival der sogenannten klassischen Musik, ein Moment der Geselligkeit rund um internationale Künstler von hoher Qualität für begeisterte Musikliebhaber…

Konzerte in Schlössern und Kirchen im Pays de Figeac mit Orchester und Chor, Kammermusik, Liederabende, etc.

