Téléthon : Concert des chorales Eglise Artix, 1 décembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Répertoire majoritairement issu de la variété française. On pourra y applaudir cinq ensembles de choristes : Cantarella, la chorale de la paroisse, les calendrons d’Artix, le groupe vocal 2SiDeLa et À Choeur et accords.;.

Eglise

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Most of the repertoire is French variety. Five choral groups will be performing: Cantarella, the parish choir, les calendrons d?Artix, the vocal group 2SiDeLa and À Choeur et accords..;

La mayor parte del repertorio es de variedades francesas. Actuarán cinco grupos de cantantes: Cantarella, el coro parroquial, les calendrons d’Artix, el grupo vocal 2SiDeLa y À Choeur et accords..;

Das Repertoire besteht hauptsächlich aus französischen Liedern. Es werden fünf Chorensembles auftreten: Cantarella, der Kirchenchor, die Calendrons d’Artix, die Vokalgruppe 2SiDeLa und À Choeur et accords..;

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Coeur de Béarn