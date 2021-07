Brie Eglise Saint Géry,Brie Brie, Somme Eglise Art Déco: St Géry de Brie Eglise Saint Géry,Brie Brie Catégories d’évènement: Brie

Eglise Saint Géry, Brie, le samedi 18 septembre à 14:00

L’église Saint-Géry de Brie fut reconstruite entre les deux guerres par l’architecte Jacques Debat-Ponsan, qui a participé grandement à la reconstruction de la commune. Cet édifice Art Déco est qualifié de patrimoine remarquable. Fermée depuis peu au public, suite à une dégradation prononcée et dangereuse de son intérieur, le Conseil Municipal a décidé de se mettre à son chevet et d’envisager sa restauration. L’architecte en charge des études diagnostic, préalables à tout travaux, partagera ses découvertes et vous présentera son histoire via une conférence en la salle des fêtes.Vous serez ensuite invité à découvrir l’intérieur de l’église (sauf dégradations prononcées) par une zone sécurisée.

Entrée libre

Conférence et visite commentée de L'Eglise St Géry de Brie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

