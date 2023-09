Festival Herri Uzta Eglise Arrauntz Ustaritz, 6 octobre 2023, Ustaritz.

Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques

Eglise Arrauntz, 20h30 : premier concert du chœur professionnel Bayonne Pays Basque. Sur réservation..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Eglise Arrauntz Quartier Arrauntz

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Arrauntz church, 8:30pm: first concert by the Bayonne Pays Basque professional choir. Reservations required.

Eglise Arrauntz, 20.30 h: primer concierto del coro profesional vasco Bayonne Pays. Reserva obligatoria.

Kirche Arrauntz, 20:30 Uhr: Erstes Konzert des Berufschors Bayonne Pays Basque. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Pays Basque