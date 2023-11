CONCERT DE NOËL AVEC LE GROUPE CANALETTO ÉGLISE Arbas, 30 décembre 2023, Arbas.

Arbas,Haute-Garonne

Un moment de partage dans un décor de Fête … La Magie de Noël !!!.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . 15 EUR.

ÉGLISE

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie



A moment of sharing in a festive setting … The Magic of Christmas!!!

Un momento para compartir en un ambiente festivo… La magia de la Navidad

Ein gemeinsamer Moment in einer festlichen Umgebung … Der Zauber von Weihnachten!

Mise à jour le 2023-10-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE