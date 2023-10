Concert Chorale Choeurs and Caux Eglise Anneville-sur-Scie, 13 octobre 2023, Anneville-sur-Scie.

Anneville-sur-Scie,Seine-Maritime

La chorale Chœurs and Caux se produira en l’église d’Anneville-sur-Scie.

Entrée libre.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

Eglise

Anneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Ch?urs and Caux choir will perform in the Anneville-sur-Scie church.

Free admission

El coro de Ch?urs y Caux actuará en la iglesia de Anneville-sur-Scie.

Entrada gratuita

Der Chor Ch?urs and Caux wird in der Kirche von Anneville-sur-Scie auftreten.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche