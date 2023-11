I Heard A Voice – Ensemble vocal « A Vous Sans Autre » Eglise Anglicane St Bartholomew Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine I Heard A Voice – Ensemble vocal « A Vous Sans Autre » Eglise Anglicane St Bartholomew Dinard, 12 novembre 2023, Dinard. Dinard,Ille-et-Vilaine .

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Eglise Anglicane St Bartholomew Rue Faber

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Eglise Anglicane St Bartholomew Adresse Eglise Anglicane St Bartholomew Rue Faber Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Eglise Anglicane St Bartholomew Dinard latitude longitude 48.6349024;-2.0505852

Eglise Anglicane St Bartholomew Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/