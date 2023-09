Cet évènement est passé À l’école du patrimoine Eglise Anglicane Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var À l’école du patrimoine Eglise Anglicane Hyères, 15 septembre 2023, Hyères. À l’école du patrimoine 15 – 17 septembre Eglise Anglicane Exposition des travaux réalisés en 2022-2023 dans le cadre d’ateliers scolaires ou jeunesse (hors temps scolaire) proposés par le service Patrimoine, le site archéologique d’Olbia et La Banque, musée d’Hyères, et des stages d’été proposés par l’École municipale d’arts.

Du 11 au 22 septembre Eglise Anglicane 29, avenue Andrée de David-Beauregard 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

