Concert de Noël à Ambrumesnil Eglise Ambrumesnil, 10 décembre 2023 15:00, Ambrumesnil.

Ambrumesnil,Seine-Maritime

Magnifique concert de noël le dimanche 10 décembre à l’église d’Ambrumesnil.

Avec Chœurs and Caux et La clés des Chants

Entrée libre, venez nombreux !!!.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Eglise Grande Rue

Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie



Magnificent Christmas concert on Sunday December 10 at Ambrumesnil church.

With Ch?urs and Caux and La clés des Chants

Free admission, come one, come all!

Magnífico concierto de Navidad el domingo 10 de diciembre en la iglesia de Ambrumesnil.

Con Ch?urs et Caux y La clés des Chants

Entrada gratuita, ¡vengan todos!

Wunderschönes Weihnachtskonzert am Sonntag, den 10. Dezember in der Kirche von Ambrumesnil.

Mit Ch?urs and Caux und La clés des Chants

Freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!!!?

