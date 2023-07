Festival international musique de chambre Mas MUSICI Eglise Ajain, 25 juillet 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Pour la 8ème édition de son festival international de musique de chambre, 17 musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 8 concerts dans tout le département. Des artistes creusois plasticiens, peintres, lissiers exposeront des œuvres sur les lieux de concerts. Le festival est un moment privilégié de rencontres et d’échanges entre creusois et visiteurs venus d’ailleurs..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 20:00:00. EUR.

Eglise

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For the 8th edition of its international chamber music festival, 17 musicians of different nationalities come together in Creuse for 8 concerts throughout the department. Creuse artists, painters and weavers will be exhibiting their work at the concert venues. The festival is a privileged moment for encounters and exchanges between people from the Creuse and visitors from elsewhere.

Con motivo de la 8ª edición de su festival internacional de música de cámara, 17 músicos de distintas nacionalidades se reúnen en Creuse para ofrecer 8 conciertos repartidos por todo el departamento. Los artistas de Creuse -artistas plásticos, pintores y tejedores- expondrán sus obras en los lugares de los conciertos. El festival es una ocasión ideal para que los habitantes de la región y los visitantes de otras partes del país se conozcan e intercambien ideas.

Ausgabe seines internationalen Kammermusikfestivals treffen sich 17 Musiker verschiedener Nationalitäten in der Creuse zu 8 Konzerten im ganzen Departement. Künstler aus dem Departement Creus, bildende Künstler, Maler und Buchbinder, stellen ihre Werke an den Konzertorten aus. Das Festival ist ein privilegierter Moment der Begegnung und des Austauschs zwischen Creusois und Besuchern aus anderen Ländern.

Mise à jour le 2023-03-08 par Creuse Tourisme