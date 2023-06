Balade patrimoine en musique en partenariat avec le Festival des Arts Buissonniers Eglise Adriers, 7 juillet 2023, Adriers.

Balade patrimoine en musique en partenariat avec le Festival des Arts Buissonniers Vendredi 7 juillet, 20h30 Eglise Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Pauses musicales aux jardins

Duo Il Groviglio – Léo Brunet, théorbe, Marco Angioloni, chant

Conscient de la richesse du patrimoine des villages de la Vienne, le Festival des Arts Buissonniers vous propose une visite bien particulière d’Adriers. En effet, durant cette soirée magique, le public sera invité à explorer et à redécouvrir le village, accompagné par les sonorités envoûtantes et mystérieuses de la musique baroque avec l’ensemble Il Groviglio, duo théorbe et chant. Cette balade vous mènera du jardin de Marta au jardin de Mô, de magnifiques petits cocons de verdure et de couleurs.

Eglise rue du villars 86430 adriers Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

