Église Accueillante à Vaux-sur-Vienne Église Notre-Dame, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vaux-sur-Vienne.

Église Notre-Dame, le samedi 24 juillet à 19:00

À 19h00 : **Visite guidée** (sur réservation) puis animation avec **Duo Fortocello**: La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty, ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives dans des programmes qui vous feront voyager de pays en pays, et surtout en Pologne, en Espagne et en France, mais aussi qui vous permettront de découvrir les formes musicales en toute simplicité… _**Programme du Duo Fortecello « Chopin, Ange ou Démon ?»**_ F. CHOPIN : Nocturne F. CHOPIN : Sonate pour violoncelle et piano (4 mouvements) A. PIAZZOLLA : Triptyque de l’Ange F. CHOPIN : Polonaise Brillante C. SAINT SAENS : Danse Macabre La soirée se terminera par un moment convivial.

Gratuit, réservation obligatoire pour la visite

Église Notre-Dame, visite découverte de l’édifice et de ses abords

Église Notre-Dame Place de l’Église, 86220 Vaux-sur-Vienne Vaux-sur-Vienne Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:00:00 2021-07-24T21:30:00