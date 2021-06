Saint-Christophe Église de Saint-Christophe Saint-Christophe, Vienne Église Accueillante à Saint-Christophe Église de Saint-Christophe Saint-Christophe Catégories d’évènement: Saint-Christophe

Église de Saint-Christophe, le samedi 10 juillet à 19:00

À 19h00 : **Visite guidée** (sur réservation) puis animation avec **Yan Trio**: « _T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon_ _Oui mais par quel détour !!!_ Ce périple au sein des grands auteurs français tels J.Brel, B.Vian, G.Brassens, C.Nougaro, etc …trancende les frontieres du language, des mots, des rythmes . Peingnant des tableaux insolites, de rencontres entre la chanson française, le jazz et les rythmes du monde, Yantrio laisse ainsi la poésie s’envoler … Guitare, chant lead : Yann BEAUJOUAN Violon, chant: Laurent ZELLER Contrebasse, chant : Alex VOISIN La soirée se terminera par un moment convivial.

Gratuit, réservation obligatoire pour la visite

Église de Saint-Christophe 2 Rue des Quatorze Clochettes 86230 Saint-Christophe

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T21:30:00

